Evergrande nähert sich dem Abgrund

Die Aktien des Immobilienriesen wurden nun suspendiert. Peking möchte der Branche am Beispiel Evergrande eine Lehre erteilen, doch auf keinen Fall die soziale Stabilität gefährden.

Als sich die boomende chinesische Immobilienbranche in einer nicht enden wollenden Aufwärtsbewegung zu befinden schien, ließ der Branchenriese Evergrande direkt vor der Nordküste Hainans, Chinas tropischer Ferieninsel, einen künstlichen Archipel in Form einer aufblühenden Blume aufschütten. Ausgerechnet das schillernde Bauprojekt im Wert von über 20 Mrd. Euro droht nun dem strauchelnden Marktriesen den endgültigen Dolchstoß zu verpassen: 39 riesige Apartmentanlagen auf der Ocean Flower Island muss Evergrande laut Berichten innerhalb von zehn Tagen abreißen lassen. Der kolportierte Grund: Der Entwickler hatte die Baugenehmigung illegal erworben.

Am Montag wurde dieser neuerliche Rückschlag für den ohnehin in Bedrängnis geratenen Konzern als Ursache für die Hiobsbotschaft angesehen, mit der die Hongkonger Börse in einer knappen Stellungnahme die Suspendierung der Evergrande-Aktien bekannt gab. Der Firmenzentrale in Shenzhen ist zumindest bislang keine weitere Erklärung der Hintergründe zu entlocken.

90 Prozent Wertverlust in 2021