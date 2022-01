Ungarischer Schriftsteller tot in Rom aufgefunden

(c) Getty Images (Marco Di Lauro)

Der aus Gyula stammenden Schriftsteller lebte bereits seit einigen Jahren in Rom.

Gergely Homonnay war Schriftsteller und Aktivist für Rechte von Homosexuellen. Er starb an Neujahr in einem Privatclub in Rom.

Die römische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen um den Tod von Gergely Homonnay eingeleitet, eines ungarischen Schriftstellers und Aktivisten für Homosexuellenrechte, der zu Neujahr in einem Privatclub in Rom gestorben ist. Der 53-Jährige hatte im Freundeskreis Silvester gefeiert und dann den Privatclub mit Sauna aufgesucht, wo er laut Medienangaben Drogen eingenommen haben soll, die jetzt von den Ermittlern geprüft werden.

Jede Hilfe kam für Homnnay an diesem Tag zu spät, berichtete die römische Tageszeitung Il Messaggero. Die Leiche des aus Gyula stammenden Schriftstellers, Journalisten und Lehrers, der bereits seit einigen Jahren in Rom lebte, soll obduziert werden. Die Ermittler beschlagnahmten sein Handy, um zu prüfen, wer Homonnay die Drogen verkauft haben könnte. Der Autor hatte sich in den vergangenen Jahren gegen die Regierung von Premier Viktor Orban engagiert.

(APA)