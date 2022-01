Zurück in Hogwarts: Tränenreiches Klassentreffen der Zauberschüler

Gut 20 Jahre nach dem ersten „Harry Potter“-Film – und zehn Jahre nach dem letzten – kehrten die Schauspieler ans Original-Set zurück. Und schwelgten in Erinnerungen. Zu sehen auf Sky.

Als 2016 der britische Schauspieler Alan Rickman starb, betitelten zahlreiche Zeitungen ihre Nachrufe fast wortgleich: „Professor Snape ist tot.“ Gegen seine Darstellung des charakterlich komplexen Harry-Potter-Lehrers kamen Rickmans andere berühmte Filmrollen, von „Die Hard“ bis „Tatsächlich . . . Liebe“, in ihrer Wirkung nicht an. Für Millionen Fans der Zauberersaga war klar: Rickman spielte nicht Snape, er war Snape. Was auch für andere Koryphäen der britischen Schauspielkunst gilt: Gary Oldman? Das ist doch Sirius Black! Helena Bonham Carter? Bellatrix Lestrange! Maggie Smith? Die McGonagall!

Wie sehr sich viele der Darsteller tatsächlich mit ihrer Rolle identifizierten, macht ein neues Streaming-Special klar, das seit Neujahr auf Sky zu sehen ist. In „Return to Hogwarts“ kehren sie an den Original-Drehort zurück, die Warner Studios in London, wo die Sets noch immer für Besucher aufgebaut sind. Hier erinnern sich Schauspieler und Filmemacher der insgesamt acht Kinohits an ihre gemeinsame Zeit.