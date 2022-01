Großbrand in Südafrikas Parlament erneut aufgeflammt

(c) REUTERS (MIKE HUTCHINGS)

Kapstadt hBereits am Wochenende haben 70 Feuerwehrleute stundenlang versucht, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Der Großbrand in Südafrikas Parlamentsgebäude vom Neujahrswochenende ist am Montagabend erneut aufgeflammt.

Auf TV-Bildern waren dichte, schwarze Rauchwolken zu sehen, die aus dem historischen Gebäude in Kapstadt drangen. Nachdem das Feuer am Neujahrswochenende gewütet hatte, war das Löschpersonal von 70 Feuerwehrleuten am Montag auf ein Dutzend reduziert worden. Es waren nur noch wenige Brandherde zu kontrollieren waren, nun scheint der Brand jedoch wieder aufgeflammt zu sein. "Der Feuerwehr- und Rettungsdienst bestätigt, dass das Feuer im Parlament wieder aufgeflammt ist", sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Stadt.

Die zuständige Ministerin Patricia de Lille hatte am Nachmittag erklärt, die enorme Hitze in dem Gebäude sei von 400 Grad Celsius auf 100 Grad gesunken. Eine Begehung der Ruine durch Ermittler sei daher noch nicht möglich. Schon aktuell wurden enorme Kosten für einen Wiederaufbau des historischen Gebäudes erwartet: "Mehrere hundert Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Rands für den Wiederaufbau benötigen", sagte Kapstadts Sicherheitsbeauftragter Jean-Pierre Smith am Montag dem Nachrichtensender Enca.

(APA/Reuters)