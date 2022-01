Kenianischer Naturschützer und Anthropologe Richard Leakey ist tot

Richard Leakey entdeckte wesentliche Fossilien von Vormenschen und setzte sich für den Schutz von Arten, etwa von Elefanten, ein.

Man darf Richard Leakey einen Anthropologen wider Willen nennen. Denn eigentlich wollte er nicht wie sein Bruder Jonathan den Spuren seiner Eltern, der namhaften Paläoanthropologen Louis Leakey und Mary Leakey, folgen, sondern Safaris organisieren. Das tat er auch – und entdeckte bei einer solchen 1964 an der Grenze zwischen Kenia und Tansania den Fossilienfundort Peninj. So studierte er doch ein wenig Archäologie, ging aber bald in die Praxis bzw. an den Turkana-See, wo er 1972 die Reste eines knapp zwei Millionen Jahre alten Homo habilis entdeckte. Noch bekannter wurde das 1984 gefundene Skelett eines jungen Homo erectus, des „Turkana Boy“. Beide Funde sind wichtige Bausteine der Theorie, dass der Mensch aus Afrika stammt.

Mindestens genauso viel Engagement legte Leakey in den Umweltschutz. So kämpfte er als Leiter des Kenya Wildlife Service und des Nationalparks gegen das Wildern von Elefanten zur Gewinnung von Elfenbein. 1995 ging er in die Politik, war unter den Gründern der Partei Safina, die sich gegen Korruption in Kenia wandte. Er wurde immer wieder bedroht und verfolgt, manchmal auch mit dem Argument, dass ein Weißer nichts in der Politik eines afrikanischen Staates zu suchen habe, galt aber bis zuletzt als Autorität für den Naturschutz.

1993 stürzte Leakey mit einer kleinen Cessna-Maschine im Rift Valley ab. Er überlebte das Unglück, verlor aber beide Beine. Nun gab Staatspräsident Uhuru Kenyatta „die traurige Nachricht" bekannt, dass Richard Leakey im Alter von 77 Jahren gestorben ist.