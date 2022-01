Ein Corona-Blizzard, der sich vom Norden in den Süden zieht

Das Land verzeichnet Rekordzahlen und ist besorgt um die Infrastruktur. Höhepunkt erst für Ende Jänner erwartet.

Als Krisenmanager hatte Eric Adams keine Zeit zu verlieren. Noch in der Silvesternacht legte der neue New Yorker Bürgermeister am Times Square den Eid ab und mischte sich demonstrativ unter die Menge, die unter restriktiven Coronaregeln den Jahreswechsel feierte. Adams, der Ex-Polizeioffizier, ist im Krisenmodus: In der Metropole stiegen die Fallzahlen zuletzt auf täglich 45.000 Neuinfektionen an, ein Drittel der Feuerwehrleute ist im Krankenstand, die Polizei verzeichnet 20 Prozent Krankmeldungen – und verhängte eine Urlaubssperre.

Vor den provisorischen Testzentren bilden sich stundenlange Warteschlangen, und am Montag hat wieder die Schule begonnen – ohne ausreichende Testkapazitäten. Zugleich sind Dutzende Gesundheitszentren der Stadt geschlossen und überproportional viele – ungeimpfte – unter Zwölfjährige in Spitalsbehandlung. Währenddessen mussten Broadway-Theater zahlreiche Aufführungen wegen Krankheitsfällen und Quarantänebestimmungen absagen. Auch das Geschäftsleben und die Gastronomie, die sich über den Sommer einigermaßen erholt haben, sind neuerlich in Mitleidenschaft gezogen.