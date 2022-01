Alarm in Israel wegen rascher Ausbreitung der Vogelgrippe

Das H5N1-Virus hat zahllose Wildvögel und Legehennen befallen. Jetzt wächst die Sorge vor einer Übertragung auf den Menschen.

Jerusalem. Ein paar taumelnde Schritte noch, dann fällt der Kranich zu Boden wie ein nasses graues Bündel. Es gibt inzwischen etliche Aufnahmen dieser Art aus Israel, nur aus den vergangenen Tagen. In einem bisher kaum da gewesenen Ausmaß hat die Vogelgrippe das Land erreicht. Sie könnte – so fürchten manche – nicht nur die Vögel, sondern womöglich auch die Menschen bedrohen.

H5N1 heißt das Virus, an dem in kurzer Zeit über 5000 Kraniche im nordisraelischen Hula-Tal verendet sind. Das Tal, zu dem auch ein Naturschutzgebiet gehört, wird jedes Jahr von Tausenden Zugvögeln angeflogen, die dort eine Ruhepause einlegen auf ihrem Weg von Europa nach Afrika und zurück. Unter Vogelfreunden ist das Hula-Tal deshalb ein beliebter Beobachtungspunkt. Allein rund Hunderttausend Kraniche sollen jedes Jahr dort landen. In diesem Jahr jedoch wird es für viele von ihnen der letzte Stopp ihrer Reise sein. Schätzungen zufolge könnten neben den verendeten 5000 Kranichen rund 10.000 weitere der Tiere infiziert sein. Umweltschutzministerin Tamar Sandberg beschreibt den Ausbruch als „schlimmsten Schlag für die Tierwelt in der Geschichte des Landes“.