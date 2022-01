Ampel hadert mit Atomstrom

(c) Getty Images (Carsten Koall)

Deutschlands Grüne haben ihre Wurzeln auch in der Anti-Atomkraft-Bewegung, nun feiert Nuklearenergie ein Comeback in Europa.

Die Grünen ringen schwer mit den EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeit. Über eine Klage denke die Regierung derzeit aber nicht nach.

Silvesterabend, Punkt zwölf Uhr, Mitternacht. Während Deutschland dem neuen Jahr entgegen feierte, drehten sich im Dunkeln die Windräder, die Flüsse drückten an die Turbinen, in riesigen Kohleöfen oder Gasheizkammern wurde Wasser verdampft und in den Kühlungsbecken glimmten die nuklearen Brennstäbe. Nur die Solarpanels lagen brach, wie jede Nacht.

Nach nur wenigen Stunden änderte sich die Lage: Zwar schien nun die Sonne, doch der Wind flaute ab. Spätestens um neun Uhr, als mehr und mehr Computer, Toaster oder Fernseher angingen, mussten die Deutschen etwas Strom importieren – trotz glimmender Kohle, brennenden Erdgases und zerfallender Atombrennstäbe.