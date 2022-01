Ludwig erwartet von Gecko konkrete Vorschläge am Donnerstag

Der Wiener Bürgermeister zeigt sich in „Wien heute“ einer Impfpflicht nicht abgeneigt und wünscht sich bundeseinheitliche, klare Regeln.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat vor der kommenden Sitzung der Covid-Krisenkoordination "Gecko" bekundet, dass er sich konkrete Vorschläge erwartet und bundeseinheitliche Regeln bevorzuge. Wien werde den strikten Weg auf jeden Fall beibehalten und er würde sich wünschen, dass in ganz Österreich die gleichen klaren Regeln gelten und die Bevölkerung nicht verunsichert werde, so Ludwig. Er sprach sich in "Wien heute" am Montagabend zudem für eine Impfprämie aus.

Er sei für klare Bestimmungen und faktenbasierte Entscheidungen. Ludwig erwarte sich von Gecko am Donnerstag entsprechende Vorschläge für den Umgang mit der neuen Corona-Variante Omikron und gehe davon aus, "dass wir am Donnerstag eine Lösung finden werden". Zur Frage einer Impfprämie sagte der Bürgermeister wörtlich: "Mir ist alles recht, das dazu führt, dass sich die Menschen impfen." Einen weiteren Lockdown kann sich Ludwig eher nicht vorstellen. Das wäre "ganz schwierig für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt." Ein Lockdown sei auf jeden Fall zu verhindern.

(APA)