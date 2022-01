In Zusammenarbeit mit dem i2b holen wir kontinuerlich neue Start-ups vor den Vorhang. Diese Woche: Frühstücksspezialitäten auf digitalem Knopfdruck.

Die Idee

Das Frühstückslokal „lecker-schmecker“ vereint technologischen Fortschritt mit saisonalen, biologischen Gerichten. Das neue Lokal entsteht in der Bahnhofcity Wiener Neustadt und setzt den kulinarischen Schwerpunkt auf vegetarische, vegane, laktose- und glutenfreies Speise- und Getränkevielfalt. „Fast Food, aber bitte gesund“ lautet die Devise der Gründerin Andreea Dagagitmez (Bild) und so können die Gäste auf Knopfdruck mittels digitaler Menükarte bestellen.

Darüber hinaus steht nachhaltiger und bedachter Konsum auf dem Speiseplan und schließt jegliche einzeln verpackte Ware sowie überschüssigen Müll aus. Das Konzept fördert einen gesunden Lebensstil und nachhaltiges Konsumverhalten.

Was macht die Idee besonders?

„Das internationale Speisenangebot mit Frühstücksspezialitäten aus unterschiedlichen Ländern in Kombination mit einem nachhaltigen Unternehmenskonzept gebündelt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. So werden viele Menschen im Vorbeigehen erreicht und mit einem gesunden Frühstück begrüßt“, beschreibt Dagagitmez.

Die größte Hürde?

„Die Antragstellung für den erp-Kleinkredit bei der ÖHT“, meint Dagagitmez.

Fehler, die Sie nicht mehr machen würden?

„Die einzelnen Arbeitsschritte waren untereinander zu wenig abgesprochen. Es ist unfassbar wichtig, in stetiger Absprache mit allen Unternehmen und beauftragten Firmen zu bleiben, damit keine Fragen offen bleiben oder Missverständnisse entstehen können. Von der Idee über die Strategie bis zum Ziel müssen alle Pläne in einem Projektplan gesammelt werden können. Hier sind Patzer passiert, aus denen wir gelernt haben“, erklärt Dagagitmez.

Anekdoten, die Sie gerne teilen wollen:

„Es lohnt sich, mutig zu sein. Viele Mitmenschen waren verwundert darüber, dass ich mich in diesen chaotischen Zeiten traue, ein Unternehmen zu gründen. Aber den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht und so hat es sich bereits gelohnt, über den eigenen Schatten zu springen und Neues zu wagen“, beschreibt Dagagitmez.

Das nächste Ziel?

Nach der Eröffnung im Februar sollen insbesondere Marketingaktivitäten und Unternehmenskommunikation verstärkt ausgebaut werden.

Kontakt:

lecker-schmecker GmbH

BHF-City, Zehnergasse 1, 2700 Wiener Neustadt

Andreea Dagagitmez | Geschäftsführerin

a.dagagitmez@lecker-schmecker.at

www.lecker-schmecker.at