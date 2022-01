Südkoreanische Behörden warnen vor Hausbränden durch Katzen

Für über hundert Hausbrände in Seoul seien Katzen innerhalb der letzten drei Jahre verantwortlich. Der Brand- und Katastrophenschutz spricht deshalb eine Warnung aus.

Das dreiste und kecke Image hat die Katze nicht ohne Grund. Videos, in denen Katzen gezielt Dinge vom Tisch schmeißen, Rufe der Besitzerinnen gekonnt ignorieren oder heimlich aus Wassergläsern trinken, sind online seit Jahren allgegenwärtig. Dass die ein oder andere Katze sogar ein ganzes Haus in Brand stecken könnte, lässt eine aktuelle Warnung südkoreanischer Behörden vermuten. „Vorsicht, Ihre Katze könnte Ihr Haus niederbrennen“, heißt es darin.

Die Warnung ist die Folge einer Schätzung des Brand- und Katastrophenschutz der Hauptstadt Seoul. Demnach sollen in den vergangenen drei Jahren mehr als hundert Brände durch die miauenden Mitbewohner ausgelöst worden sein - Angaben zufolge genau 107. Etwa könne ein Pfotentapsen bei einem Ausflug über den Elektroherd, diesen in Gang setzen. In knapp der Hälfte aller Fälle sei der Besitzer oder die Besitzerin nicht zu Hause. Die Haustiere überleben dabei oft selbst nicht. Verletzt wurden bei den erfassten Vorfällen bisher vier Menschen.

„In diesen Tagen werden immer wieder von Katzen ausgelöste Brände gemeldet“, sagte Chung Gyo-chul, ein Beamter der Behörde, gegenüber dem Medium Korea Herald. „Wir raten Haustierbesitzern, besonders aufmerksam zu sein, da sich das Feuer weit ausbreiten kann, wenn niemand zu Hause ist.“

Nicht nur koreanische Katzen

Auch außerhalb von Südkorea wurden bereits Brandfälle in Zusammenhang mit Haustieren gesetzt - etwa in den USA. Angaben der National Fire Protection Association zufolge, werden jährlich knapp 1000 Hausbrände durch pelzige Familienmitglieder ausgelöst - wie viel Prozent davon Katzen zuzuordnen ist, ist unklar.

Koreanische Behörden haben empfohlen, brennbare Gegenstände, etwa Küchenrollen, fernab von Kochgeräten zu platzieren, um das Risiko eines Brands einzuschränken. In den Vereinigten Staaten rät man dazu, Haustiere den Zugang zu bestimmten Geräten zu verwehren, wenn diese alleine zu Hause sind, durch Kisten oder Gitter etwa. Außerdem könnten Herdknöpfe entfernt oder Schutzabdeckungen für Herde mit Touch-Funktion verwendet werden.

Katzen können auch anders

Dass nicht jede Katze Zeit ihres Lebens Feuer entfacht, ist eklatant. Einige der Vierbeiner haben sogar schon ganz im Gegenteil gehandelt. Etwa jene kanadische Katze, die im Februar vor vier Jahren ihre Besitzer weckte, als deren Haus frühmorgens brannte. Schenkt man den Angaben der Behörden Glauben, hat sich das Tier, kurz nachdem das Feuer ausgebrochen war, seinen Weg ins Schlafzimmer gebahnt und seinem Besitzer in den Arm gebissen.

(evdin)