Die emotionale Befreiung der Petra Vlhová

Die slowakische Gesamtweltcupsiegerin strebt in Peking Historisches an. Nach Zagreb reist sie als "Snow Queen".

Zagreb. Zu den Lauten zählt Petra Vlhová im Skizirkus nicht. Auch nach Siegen - in Lienz feierte sie den 23. ihrer Karriere - steht die Slowakin weniger für Gefühlsexplosionen als nüchterne Analysen. Wenn Vlhová also drei Stunden lang brüllt und flucht, hat sich gewaltig viel aufgestaut. Genau so endete im Sommer die Zusammenarbeit mit Livio Magoni. Der Italiener hatte sie zur ersten großen Kristallkugel für die Slowakei gecoacht, war dabei aber nicht zimperlich. "Er behandelte mich wie eine Maschine. Nicht wie eine Frau, die auch Gefühle hat, die ihre Tage hat und die manchmal scheitert. Es war krank", heißt es in übersetzten Auszügen ihrer Autobiografie. Als Magoni Vlhová ob ihres Fahrstils in einem Interview als "Bügeleisen" bezeichnete, war das Fass übergelaufen.

Diese Saison nimmt Vlhová mit dem Schweizer Mauro Pini in Angriff, das positive Arbeitsklima wird explizit gelobt. Nicht weniger als die erste Ski-Olympiamedaille für ihr Land ist das erklärte Ziel, dafür hat sich die 26-Jährige weniger Rennen verordnet. In diesen wartet das ewige Duell mit Mikaela Shiffrin, im Kugelkampf liegt der US-Star mit 135 Punkten voran. Die Slalomwertung führt wiederum Vlhová an. Ob sich die beiden heute (12.30/16.05, live ORF1) in Zagreb zwischen den Torstangen messen, hängt von Shiffrins PCR-Test ab.

Dichter Stangenwald

Vlhová kommt als "Snow Queen" nach Zagreb, sie gewann im Vorjahr vor Katharina Liensberger. Die Slalom-Titelverteidigerin aus Vorarlberg meldete sich nach Corona-Infektion als Zweite in Lienz - erster Podestplatz der ÖSV-Technikerinnen - pünktlich in Form zurück: Drei Rennen in acht Tagen (auf Zagreb folgt am Sonntag Kranjska Gora, am Dienstag Flachau) könnten eine Vorentscheidung bedeuten.

(red)