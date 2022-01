5496 Neuinfektionen und 25 Tote

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in Österreich innerhalb einer Woche verdoppelt. Heute werden 5496 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der Hospitalisierten steigt auf 1038 leicht an. Seit gestern sind 25 Covid-19-Patienten verstorben.

Die Kurve der täglichen Neuinfektionen zeigt wieder eindeutig nach oben. Heute melden die Ministerien 5496 neue Fälle. Mehr als 5000 Infektionen an einem Tag gab es zuletzt am 8. Dezember. Am Dienstag vor einer Woche waren es 2416, etwa halb so viele. Damit steigt der Schnitt der vergangenen sieben Tage auf 3687 an. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern klettert weiter in Richtung 300er-Marke und liegt heute bei 288,9.

In den Spitälern müssen auch heute wieder mehr Corona-Patienten behandelt werden als am Vortag. Insgesamt sind es derzeit 1038. 316 Corona-Infizierte sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Das sind um vier weniger als gestern.

Seit gestern sind zudem 25 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 112 Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich 13.784 Menschen gestorben.

Höchste Inzidenz in Tirol

Die meisten Neuinfektionen werden mit 1589 in Wien verzeichnet. An zweiter Stelle liegt Tirol mit 1138. In Niederösterreich sind es 700 Neuinfektionen, in Salzburg 513, in der Steiermark 391, in Vorarlberg 277, in Kärnten 110 und im Burgenland 88.

Tirol hat derzeit mit 581,6 die mit Abstand höchste Sieben-Tages-Inzidenz. Die zweithöchste wird in Salzburg mit 440 verzeichnet. In Wien liegt die Inzidenz bei 372, in Vorarlberg bei 308,6, in Niederösterreich bei 225,7, in Oberösterreich bei 209,7, in Kärnten bei 176,1, in der Steiermark und im Burgenland bei 168,6.

