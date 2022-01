Das SPÖ-Bundesparteipräsidium trifft sich zur Neujahrsklausur in Krems an der Donau.

In Krems an der Donau tagt das rote Parteipräsidium. Ohne Burgenlands Parteichef Hans Peter Doskozil. Offiziell geht es um die inhaltliche Ausrichtung der Partei. Inoffiziell auch um Personelles.

Es sollte wohl ein Zeichen der Geschlossenheit sein. Gemeinsam spazierten die Mitglieder des SPÖ-Parteipräsidiums am Dienstagvormittag vorbei an den Kameras zur ihrer Neujahrsklausur im Hotel Steigenberger in Krems an der Donau. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wurde unter anderem von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer flankiert. Nur einer fehlte: Burgenlands SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil.

Warum? „Das müssen Sie ihn selbst fragen“, sagte Parteichefin Rendi-Wagner. „Das Präsidium ist geschlossen da.“ Dem gehört der gewichtige Landesparteichef seit einigen Monaten nicht mehr an. Eingeladen war er trotzdem. Offiziell ist er aus terminlichen Gründen fern geblieben. Der Partei hat er trotzdem ein Diskussionsthema mit auf den Weg gegeben. Doskozil sprach sich zuletzt für einen eigenen roten Kandidaten bzw. für eine eigene rote Kandidatin im Bundespräsidentschaftswahlkampf aus - und zwar auch für den Fall, dass der amtierende Präsident, Alexander Van der Bellen, noch einmal antreten sollte. Das sei "ein Zeichen einer selbstbewussten Sozialdemokratie“.