Fast 200 Tote nach Kämpfen nahe Marib im Jemen

via REUTERS

Zwischen regierungstreuen Truppen und Houthi-Rebellen gab es erneut heftige Gefechte.

Bei heftigen Gefechten zwischen regierungstreuen Truppen und Houthi-Rebellen in der Nähe von Marib sind in Jemen innerhalb von 24 Stunden rund 200 Kämpfer getötet worden. Das wurde am Dienstag von Ärzten und Militärs mitgeteilt. Demnach wurden mehr als 125 Houthis bei Luftangriffen der von Riad angeführten Militärkoalition sowie bei Kämpfen mit regierungstreuen Einheiten, den sogenannten Giganten, getötet.

Den Angaben zufolge wurden außerdem 70 Soldaten der "Giganten" getötet. Die Brigade war 2015 von Militärs der früheren jemenitischen Armee gegründet worden. Zuletzt gab es im Jemen auch heftige Kämpfe um die Provinzen Tschabwa und al-Bajda. Die regierungstreuen Einheiten versuchten dabei, die vom Iran unterstützten Houthis zurückzudrängen.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudiarabien und anderen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet, Millionen mussten fliehen. Mehr als 80 Prozent der rund 30 Millionen Einwohner sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

(APA/AFP)