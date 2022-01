Italiens Flirt mit der Atomkraft

Vor fast 25 Jahren hatten die Italiener entschieden, ihre Kernkraftwerke abzuschalten. Doch nun kommt eine Debatte über die Rückkehr zur Nuklearenergie in Fahrt.

Es war der Reaktorunfall von Tschernobyl, der für ein Umdenken gesorgt hatte: Bereits 1987 stimmten die Italiener in einer Volksabstimmung dafür, ihre vier Atomkraftwerke zu schließen und keine neuen mehr zu bauen. Diese Entscheidung wurde 2011 in einem weiteren Referendum bestätigt. Anschließend galt das Thema Nuklearenergie in Italien als gleichsam beerdigt. Doch nun mehren sich die Stimmen, das Nein zur Atomkraft zu überdenken. Dabei hat sich entfacht, was die Tageszeitung „La Repubblica“ als den perfekten Sturm bezeichnet: Die Kombination aus stark steigenden Energiepreisen und dem jüngsten Vorstoß der EU-Kommission, in ihrer Taxonomie Kernenergie als „grüne Energie“ einstufen zu wollen, gibt Atomkraftbefürwortern erneut Auftrieb.