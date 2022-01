Clément Noël: Der flinkeste Riese zwischen den Stangen

Clément Noël, das hat der Saisonauftakt gezeigt, kann sich im Slalom nur selbst schlagen. Mit Marcel Hirscher wollte sich der Franzose eigentlich nie vergleichen, in Zagreb aber könnte er nun dessen Spuren folgen.

Zagreb. Wer sich mit Slalomsiegen in den Klassikern von Wengen und Kitzbühel der Skiszene vorstellt, dem wird bald einmal sehr Großes prophezeit. Ganz so schnell sollte es bei Clément Noël nach den Premierenerfolgen im Jänner 2019 dann zwar nicht gehen, spätestens in dieser Saison aber wurden die Ambitionen des Franzosen mit drei Laufbestzeiten in den vier Slalomdurchgängen wieder deutlich. Auf dem Weg zum zweiten überlegenen Sieg schlug er sich in Madonna nur selbst – mit einem Fehler am letzten Tor.

Es sind die Leichtigkeit und die Sicherheit, mit der der Mann aus den Vogesen seine 1,91 m durch die Torstangen dirigiert, die faszinieren. In den frühen Vergleichen mit Marcel Hirscher machte Noël insbesondere die Konstanz als wesentlichen Unterschied aus. Selbstkritik auf hohem Niveau wie die Statistik ausweist. Denn während der Franzose alle seine 16 Podestplätze aus den vergangenen drei Jahren vorweisen kann, hat kein anderer Slalomläufer in diesem Zeitraum mehr als neun geschafft.

Schon als Jugendlicher verließ Noël sein Elternhaus, um in Val d'Isère die Skikarriere voranzutreiben – ein Schritt, der ihn früh hat erwachsen werden lassen. Mit ein bisschen mehr Glück wäre der Aufwand des 24-Jährigen nicht nur mit neun Weltcupsiegen, sondern auch schon mit Kristall und Medaillen gekrönt. Doch bei Olympia 2018 in Pyeongchang wurde Noël zweimal Vierter (Slalom und Team), in der Slalomwertung musste er sich dreimal in Folge mit dem zweiten Platz begnügen – 2020 fehlten ihm nach dem Corona-Abbruch lediglich zwei Punkte auf Henrik Kristoffersen.

„Training mit dem Boss“

Als logischer Favorit jagt Noël in Zagreb am Mittwoch (15.30/18.40 Uhr, live ORF1) seinen zweiten Sieg nach 2020 und würde damit Hirschers Spuren folgen: Der Salzburger ist der einzige männliche Skifahrer, der mehr als einmal auf dem Sljeme gewonnen hat (5). Beim Rekordhalter höchstpersönlich hat sich der Franzose auf der Reiteralm den letzten Feinschliff geholt. „Training mit dem Boss“, kommentierte er sein Foto mit Hirscher. Auf Ski aber gelte es schon allein aufgrund des Größenunterschieds (Hirscher ist 18 cm kleiner), seinen eigenen Stil zu finden, wie er betont. Dieser ist vor dem Highlight in Peking in gleich fünf Slaloms zu bewundern.

(swi)