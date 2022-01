Massenproteste in Kasachstan gegen hohe Energiepreise

In der kasachischen Metropole Almaty wurden mehrere Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt.

Demonstrationen fanden in mehreren Städten und Dörfern statt, laut Berichten gab es mehr als 70 Festnahmen. Präsident Tokajew ruft zu Zurückhaltung auf.

Aus Protest gegen hohe Energiepreise sind in Kasachstan in Zentralasien den dritten Tag infolge Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen hätten sich mittlerweile auf mehrere Städte und Dörfer ausgeweitet, berichteten lokale Medien am Dienstag. Auf Fotos waren Menschen auf Plätzen und Straßen begleitet von einem großen Aufgebot an Sicherheitskräften zu sehen. Den Berichten zufolge gab es zunächst mehr als 70 Festnahmen.

Am Abend eskalierte die Lage in der Stadt Almaty. Das Nachrichtenportal Zakon.kz berichtete, mehrere Polizeiautos seien in Brand geraten. Demonstranten hätten versucht, Fenster von Restaurants und Geschäften einzuschlagen. Die Sicherheitskräfte hätten Blendgranaten eingesetzt.

Kleinere Proteste wuchsen sich aus

Auslöser waren zunächst kleinere Proteste in der Stadt Schangaösen im Westen der autoritär regierten Republik. Demonstranten beklagten demnach stark gestiegene Preise für Flüssiggas an den Tankstellen. Sie fordern deutliche Preissenkungen. In Aussicht gestellte günstigere Preise wurden als unzureichend zurückgewiesen.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew rief bei Twitter zur Zurückhaltung auf: "Die Demonstranten müssen verantwortungsbewusst und dialogbereit sein." Die Polizei sei angewiesen worden, "Verstöße gegen die öffentliche Ordnung" zu verhindern. Tokajew wies die Behörden an, eine für "beide Seiten vorteilhafte Lösung" zu finden.

Das Energieministerium Kasachstans erklärte den Preisanstieg mit einer gestiegenen Nachfrage nach Flüssiggas, das seit Jahresbeginn an der Energiebörse gehandelt werde.

(APA/dpa)