Cleo Sol singt über die Mutter, die sie (nicht) sein will

Die britische Singer-Songwriterin Cleo Sol präsentiert mit "Mother" ein sanft tönendes Konzeptalbum zur Mutterschaft - im festen Glauben, dass sich das Intimste als das Universelle erweisen wird. Einzig die Liedtexte hinken der Subtilität ihrer Legierung von Soul und Folk nach.

Es ist der Blick der anderen, der uns ausmacht. Gemeinhin ist es das Privileg der Mütter, zum ersten Medium zu werden, in dem sich ihr Baby spiegelt und gleichzeitig selbst zur Projektionsfläche wird. Es ist der Anfang von allem, auch von etwaigen Problemen. "Mother, you had me but I never had you", so begann John Lennon seinen Song "Mother" einst mit einem soliden Vorwurf. Damit spart auch Cleo Sol auf ihrem zweiten Soloalbum nicht.

"Mother" wurde eine Art Konzeptalbum zur Mutterschaft. Dabei geht es nicht nur um die Beziehung zum Neugeborenen, sondern auch um Reflexionen die eigene Mutter betreffend. In "23" entwirft die Britin ein interessantes Bild. "The little stars and the locked up dreams, the missing pieces, they are in me", formuliert sie. Womöglich wird Unaufgearbeitetes ans Kind weitergegeben, Psychoanalytiker wissen wohl mehr darüber. Für die Popmusik reichen Andeutungen sowie ein symbolträchtiges Cover. Auf selbigem sieht man Cleo Sol auf einem Sofa lümmeln, ihr Neugeborenes liegt entspannt auf ihr. Im Hintergrund zwei Vorhänge, dazwischen hängt das Porträt einer streng blickenden Frau - die Mutter der Sängerin.