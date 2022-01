US-Zwillinge in verschiedenen Jahren geboren

15 Minuten trennten die Zwillinge bei der Geburt, am Papier ein ganzes Jahr. In Kalifornien sind zum Jahreswechsel Zwillinge geboren worden, deren Geburtsdatum sich in Tag, Monat und Jahr unterscheidet.

Aylin Yolanda T. ist das Neujahrsbaby des kalifornischen Bezirks Monterey. Sie wurde am 1. Januar genau um Mitternacht im Natividad Medical Center geboren und war das erste Baby, das im Jahr 2022 im Bezirk Monterey das Licht der Welt erblickte. Genau dann, als die Westküste der USA das neue Jahr einläutete. Ihr Zwillingsbruder Alfredo Antonio T. kam bereits am 31. Dezember um 23.45 Uhr zur Welt - am Ende des Jahres 2021.

„Ich finde es verrückt, dass sie Zwillinge sind und unterschiedliche Geburtstage haben“, sagte die Mutter von Aylin und Alfredo, Fatima Madrigal gegenüber dem Magazin People. „Ich war überrascht und glücklich, dass sie um Mitternacht ankam.“ Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen beide Babys mit geschlossenen Augen, eingewickelt in gestreifte Decken und Mützen.

Wahrscheinlichkeit gegen null

Die Wahrscheinlichkeit, dass Zwillinge an unterschiedlichen Tagen, Monaten und Jahren geboren werden, ist nach Angaben der Klinik in dem US-Westküstenstaat relativ gering. Während es 2019 in den USA etwa 3,75 Millionen Geburten gab, waren laut den Centers for Disease Control and Prevention nur etwa 120.000 Zwillinge. Das entspricht in etwa drei Prozent.

Zwillingsgeburten, die das enge Zeitfenster zwischen den letzten Sekunden des Dezembers und den ersten Momenten des Januars überspannen, seien sogar noch seltener. Es bestehe eine Chance von etwa eins zu zwei Millionen. Die Hausärztin der Klinik in der kalifornischen Stadt Salinas beschreibt die Zwillingsgeburt als „eine der denkwürdigsten Entbindungen meiner Karriere“.

Vorerst würden die Zwillinge ihre Geburtstage am selben Tag feiern, sagte Madrigal: „Ich erkläre es ihnen so gut ich kann. Wenn sie älter sind und ihre Geburtstage in verschiedenen Jahren feiern wollen, ist das ihre Sache, aber jetzt, wo sie klein und bei mir sind, werden sie ihren Geburtstag zusammen feiern.“

