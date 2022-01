Drosten in Satire: "Ich habe die Pandemie ja erfunden"

Virologe Christian Drosten wollte einfach einmal einen erfolgreichen Podcast machen - so heißt es jedenfalls in Sarah Bosettis Satire

Der deutsche Virologe Christian Drosten macht sich in einem satirischen Jahresrückblick über sich selbst lustig. Moderatorin Sara Bosetti weiß darin auch, wie man Menschen zum Impfen bringt: durch Trotz.

Wie hieß der Mann nochmal? Christoph Dorsten? Die deutsche Satirikerin Sarah Bosetti kann sich in ihrem Jahresrückblick nicht mehr erinnern, wie der Name von Deutschlands bekanntestem Virologen ist. Christian Drosten natürlich – der sonst ernste Mediziner macht sich in Bosettis Sendung über sich selbst lustig.

Die Komikerin machte aufgrund des Mangels an erinnerungswürdigen Ereignissen 2021 einen fiktiven Rückblick auf 2022. Und das Jahr dürfte gut ausgefallen sein. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, dass es eine Pandemie gegeben hat.

Vorgestellt wurde Drosten mit der Einblendung „War mal wichtig“. Dass er Virologe sei, interessiere „niemanden mehr, seit meine Pandemie vorbei ist", sagt der Berliner Mediziner in einem Interview mit Bosetti. Welche Pandemie das war, weiß der Virologe auch nicht mehr so genau. „Schweinegrippe?“, fragt sich Drosten. „Ach nein. Ich komm immer durcheinander. Corona natürlich.“

Und warum „seine“ Pandemie? „Ich habe die Pandemie ja erfunden, das wissen ja inzwischen alle", sagt Drosten. Ein von Pharmalobbyisten gesteuerter Echsenmensch sei er aber keiner, er wollte schlicht einmal einen erfolgreichen Podcast machen. Seit März interessiere sich aber keiner mehr dafür.

„Was war nochmal im März?“, will Bosetti wissen und gibt sich in Form eines fiktiven Tagesschau-Beitrags selbst die Antwort: Seit dem 9. März herrsche in Deutschland ein „allgemeines Impfverbot“. Nachdem Anreize und Informationen nicht für eine ausreichende Impfquote gereicht hätten, setze die Bundesregierung auf eine „in vielen Menschen nahezu unbegrenzte Ressource: Trotz“, so die Komikerin.

Bosetti berichtet als Nachrichtensprecherin: „In Deutschland haben sich innerhalb von zwei Tagen alle Skeptikerinnen und Skeptiker impfen lassen. Führende Köpfe aus der sogenannten Querdenken-Szene hatten intensiv zum Impfen aufgerufen. Man lasse sich doch nicht das Impfen verbieten.“

Der „Jahresrückblick 2022“ der Comedyshow „Bosetti will reden!“ ist seit dem 30.12.2021 in der ZDF Mediathek verfügbar.

(APA/dpa/Red.)