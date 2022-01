Corona-Neuinfektionen in Österreich in zwei Tagen verdreifacht

Fast 10.000 neue Fälle von Covid-19 wurden in den letzten 24 Stunden in Österreich registriert. Das ist eine Verdreifachung innerhalb von zwei Tagen. Die Inzidenzen in den Bundesländern steigen massiv an.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt am Mittwoch stark an. 9761 neue Fälle von Covid-19 wurden in den letzten 24 Stunden in Österreich verzeichnet, das ist eine Verdreifachung innerhalb von zwei Tagen. Jede dritte Neuinfektion wurde in Wien registriert. Hier waren es zuletzt 3191 Fälle seit gestern. In Salzburg wurden 1587 neue Fälle verzeichnet. In den übrigen Bundesländern steigen die Zahlen ebenfalls fast überall massiv an. Tirol meldet 1413, Niederösterreich 1263, Oberösterreich 1029, Steiermark 675, Vorarlberg 327, Kärnten 155 und das Burgenland 121 Neuinfektionen seit gestern.

Derzeit befinden sich 1010 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 309 auf Intensivstationen betreut. Aktuell müssen 21 Corona-Patienten weniger als am Vortag auf den Normalstationen behandelt werden. Die Zahl der Intensivpatienten reduzierte sich um sieben. Derzeit müssen somit 309 Infizierte intensivmedizinisch behandelt werden.

In den vergangenen 24 Stunden sind 18 Personen mit oder an Covid-19 verstorben. Die Corona-Todeszahl in Österreich steigt somit auf 13.802. Bisher gab es in Österreich 1.304.086 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 13.802 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.245.294 wieder genesen.

Bei der Meldung der heutigen Zahlen war es im Vorfeld zu Verzögerungen gekommen. Aufgrund von fehlerhaften Labormeldungen waren die aktuellen Daten bis zum späten Nachmittag ausständig gewesen. Auf der Website des Gesundheitsministeriums war um Geduld und Verständnis gebeten worden.

Mit Stand Mittwoch wurden in Österreich insgesamt 16.548.315 Impfdosen verabreicht, davon haben 3.732.843 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 6.279.913 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (70,30% der Gesamtbevölkerung sowie 73,89% der impfbaren Bevölkerung). 6.629.660 Menschen haben zumindest eine Impfung bekommen (74,22% der Gesamtbevölkerung sowie 78,01% der impfbaren Bevölkerung).

(red.)