Live ab 14 Uhr: Türkis-grün informiert über Coronavorgehen

Die Regierung, die Landeshauptleute und die Gecko-Experten beraten ab 11 Uhr über das Vorgehen hinsichtlich der Omikron-Variante des Coronavirus. Mit Livestream.

Die Bundesregierung berät heute, Donnerstag, mit den Ländern und den Experten der "gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination" (Gecko) über die zusehends durch die infektiösere Variante Omikron beherrschte Corona-Situation. Am Mittwoch waren bereits beinah 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden, womit sich die Intensität der fünften Corona-Welle in Österreich beschleunigt hat.

Neben Maßnahmen zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens soll der Fokus auf den Schutz kritischer Infrastruktur gelegt werden. Dafür werden unter anderem auch Vorschläge zur Adaptierung der Quarantäneregeln diskutiert.

Der Gipfel, bei dem die Regierungsspitze und die Gecko-Führung im Kanzleramt vor Ort, die Landeshauptleute und weitere Experten per Video zugeschaltet sein werden, beginnt um 11 Uhr. Über die Ergebnisse der Beratungen soll gegen 14 Uhr informiert werden.

Platter will keinen Lockdown

Maßnahmen wie ein neuerlicher harter Lockdown werden eher nicht erwartet. Zuletzt sprach sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag vor dem Auftakt der Beratungen klar gegen einen solchen aus. Spekulationen oder Forderungen in diese Richtung seien "kontraproduktiv", sagte er in der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstags-Ausgabe) mit Blick auf den Kitzbüheler Tourismusvereinsobmann Christian Harisch, der am Mittwoch einen Lockdown ins Spiel gebracht hatte. "Die neue Mutation ist eindeutig ansteckender", räumte Platter zwar ein. Experten würden aber sagen, "dass die Verläufe - Gott sei Dank - milder sein werden". Es gelte, die bestehenden Regeln einzuhalten und besser zu kontrollieren, meinte er.

Für die rasche Umsetzung von wirksamen Maßnahmen sprach sich zum Auftakt der Sitzung Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) aus. "Soeben hat die Beratungsrunde mit der Bundesregierung und dem Expertengremium Gecko begonnen. Für mich ist klar: es braucht bundesweit rasch effektive Maßnahmen, um die Spitäler vor Überlastung zu schützen", schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Gesundheit der Menschen hat für mich oberste Priorität. Wien ist bei den Schutzmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger immer schon sehr konsequent vorgegangen und wird auch in Zukunft den Wiener Weg der Sicherheit und Konsequenz in seiner bewährten Weise fortsetzen."

