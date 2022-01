Pep Guardiola in Isolation nach 21 Verdachtsfällen bei ManCity

Startrainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat sich nach einem positiven Corona-Test in Isolation begeben.

Startrainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat sich nach einem positiven Corona-Test in Isolation begeben. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Insgesamt befanden sich demnach 21 Personen in Quarantäne. Neben Guardiola seien auch Assistenzcoach Juanma Lillo und mehrere Mitglieder aus der "Blase der ersten Mannschaft" am Donnerstag positiv getestet worden, hieß es.

Unter den derzeit 21 Personen, die sich isolieren, seien sieben Spieler und 14 Mitglieder des Betreuerteams. Um wen es sich dabei genau handelt, teile Manchester City vorerst nicht mit. Während des FA-Cup-Spiels am Freitag beim Viertligisten Swindon Town soll Citys Assistenzcoach Rodolfo Borrell das Team betreuen.