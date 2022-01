Walkman, Playstation – und jetzt auch Autos

(c) REUTERS (STEVE MARCUS)

Der Prototyp aus dem Hause Sony sorgte in Las Vegas für Furore.

Sony will künftig Elektro-Autos bauen. Das ist der neue Trend: Aus diversen Branchen drängen neue Mitbewerber auf den Automarkt.

Zwei Jahre sind vergangen, seit Kenichiro Yoshida in Las Vegas die Welt überraschte. Auf der Consumer Electronics Show (CES), einer der wichtigsten Technologiemessen, verkündete der CEO des japanischen Elektrokonzerns Sony, dass sein Unternehmen an einem Auto laborieren würde. Einen ersten Prototyp stellte Yoshida damals schon vor, aber dann wurde es still um das Vorhaben.

Heute fühlt man sich an die Ankündigungen erinnert. Denn bei der trotz Pandemie seit Mittwoch laufenden CES stellen sich in diesem Jahr auch mehrere Autohersteller vor. Neben Entwicklern von Hightech-Gesichtsmasken, smarten Halsbändern für Hunden und neuen Roboterhaustieren erstaunt etwa Mercedes mit dem Prototyp eines Elektroautos, das eine Reichweite von 1000 Kilometern haben soll. BMW stellt einen Elektrolack vor, der auf Knopfdruck seine Farbe wechselt.

Die große Sensation aber ist diesmal wieder Kenichiro Yoshida. „Der menschliche Bedarf nach Mobilität wird anhalten“, sagte er, während hinter ihm eine weiß-schwarze Karosse heranrollte. Die Überraschung war gelungen.