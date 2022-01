„Hope“: Wie liebt man kurz vor dem Tod?

Das Sterbedrama „Hope“ begleitet ein entfremdetes Paar bei seinem überstürzten Abschied: eine unsentimentale Studie über Beziehung und die Nähe von Liebe und Tod.

Anja (Andrea Bræin Hovig), eine 43-jährige Choreografin, erfährt zu Weihnachten, dass sie an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt ist. Um ihrer Familie nicht das Fest zu verderben, verheimlicht sie ihre Todesdiagnose zunächst. Nur Tomas (Stellan Skarsgård), ihren 59-jährigen Lebensgefährten, weiht sie ein. Keiner soll beim Auspacken der Geschenke und dem Fotoshooting vor dem Christbaum etwas ahnen. Am wenigsten „ihre“ sechs Kinder, deren erwachsene Hälfte aus der ersten Ehe des Theaterregisseurs stammt.

In der Beziehung des Künstlerpaars kriselt es jedoch seit Langem. Sie wirft ihm vor, ihr gemeinsames Leben zugunsten seiner Karriere zu vernachlässigen. Er kontert, dass sie sich nie helfen lassen will von ihm.

Wer an der Entfremdung maßgeblich schuld ist, lässt die Norwegerin Maria Sødahl in ihrem Kammerspiel offen. Von der Vergangenheit des Pärchens erfährt man nur in Gesprächen. Die zwei befinden sich im Ausnahmezustand, wie aussagekräftig ist also ihr Verhalten? War die Frau immer so hektisch und fordernd? Und war ihr geduckter Mann wirklich immer nur der passive Profiteur einer „ewigen Plackerei“, wie Anja ihr Zusammenleben im Rückblick beschreibt?

Der Film „Hope“, der dem Vorspann zufolge auf persönlichen Erfahrungen der Regisseurin basiert, erzählt ein Sterbedrama im Schnelldurchlauf. Die Urlaubstage zum Jahreswechsel dienen als zeitlicher Rahmen. Der Tragödie, die sich zuerst nur hinter verschlossenen Türen abspielt, folgt am 27. Dezember die Offenbarung im Familienkreis. Vom wiederentdeckten Zusammenhalt in der Krise bleibt die desolate Liebeslage der Eltern jedoch unbeeinflusst. Bis Silvester vergehen weitere Tage, die Tomas dabei zeigen, wie er sich verzweifelt um Versöhnung mit Anja bemüht, die seinen Annäherungsversuchen aber misstraut. Sein plötzlicher Beistand erscheint ihr allzu sehr aus der Not ihres bevorstehenden Todes geboren.

Die Besinnung kommt zu spät

Auf einmal will Tomas für sie da sein. Ihre Kinder im Auge behalten. Sie endlich heiraten, noch vor Neujahr. Als wolle er seine Versäumnisse auf einen Schlag nachholen. Doch sein abrupter Sinneswandel wird nicht zum romantischen Besinnungserlebnis überhöht. Selbst als Anja in die Heirat einwilligt, lässt sie ihn spüren, dass sein Engagement eigentlich zu spät kommt.

Ihre abgeklärte Haltung zueinander schließt im Film jede Sentimentalität aus. Gefühlvolle Momente bleiben dem Umgang mit dem Nachwuchs vorbehalten. Sonst geht es ruppig bis trocken, manchmal schwarzhumorig zwischen den entfremdeten Geliebten zu. In einem zärtlichen Moment etwa lachen sie dunkel darüber, dass sie dabei sind, in Todesangst ein Brautkleid auszusuchen.

Der 31. Dezember bildet schließlich den Abschluss eines überstürzten Abschieds. Das Paar wirft sich am Altar einen stillen Blick zu und lässt zum Feuerwerk die Korken knallen. Erst vor dem Operationssaal, als der riskante Eingriff in ihren Kopf ansteht, lösen sich die Hände von Tomas und Anja wieder.

Ein ergreifender Wendepunkt ist das, undramatisch in Szene gesetzt. Banales und Bedeutsames fließen im Film zusammen, wenn ein ganzes Leben erinnert wird und jeder Augenblick der letzte sein kann.

„Hope“ ist eine Beziehungsstudie mit poetischen Qualitäten, die auch eindringlich das Naheverhältnis zwischen Liebe und Tod ergründet. Dabei demonstriert sie ein starkes Feingefühl für „bürgerliche“ Räume und vertrackte Sozialdynamiken. Letztere offenbaren sich im Schlafzimmer oder Pkw wilder als im geschmückten Wohnzimmer oder kalten Spital.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2022)