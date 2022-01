Kasachstan: Tausende Festnahmen, 26 Menschen "liquidiert"

In Kasachstan führte die Erhöhung von Treibstoff-Preisen zu Protesten, Soldaten und Polizisten schritten ein. Präsident Tokajew sieht die Ordnung „wiederhergestellt“.

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat die Niederschlagung der Proteste in seinem Land verkündet. Die verfassungsmäßige Ordnung im Land sei "größtenteils wiederhergestellt", teilte Tokajew am Freitag nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders mit. Demnach wollte sich Tokajew im Laufe des Tages in einer Fernsehansprache an die Bürger des Landes wenden.

Das kasachische Innenministerium berichtete indes, dass die Sicherheitskräfte 26 Menschen "liquidiert" hätten. Es habe sich dabei um "bewaffnete Kriminelle" gehandelt. Zudem seien mehr als 3000 Menschen in der Millionenmetropole Almaty festgenommen worden. 18 Polizisten und Nationalgardisten seien bei den Auseinandersetzungen getötet worden, 748 weitere Personen wurden verletzt.

Die Proteste hatten sich an der Erhöhung von Treibstoff-Preisen entzündet. Der Rücktritt der Regierung und die Rücknahme der Preiserhöhung für Autogas durch Präsident Tokajew haben die Menschen jedoch nicht beruhigt, weswegen dieser die russisch geführte Verteidigungsallianz OVKS zum Eingreifen aufforderte. Erste Einheiten der "Friedenstruppe" trafen am Donnerstag ein.

Viele Kasachen werfen den Behörden und der Elite des ölreichen zentralasiatischen Landes Bereicherung vor, während die allermeisten der knapp 19 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner arm bleiben.

(APA/dpa)