New York Times kauft "The Athletic" um 550 Millionen Dollar

Der US-Medienkonzern will sein Digitalgeschäft mit dem Kauf des Online-Sportmagazins verstärken. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Der US-Medienkonzern New York Times Company will sein Digitalgeschäft mit dem Kauf des Online-Sportmagazins "The Athletic" verstärken. Der Verlag hinter der traditionsreichen Tageszeitung "New York Times" zahlt für die Übernahme 550 Millionen Dollar (441,74 Mio. Euro) in bar, wie er am Donnerstag mitteilte.

"The Athletic" wurde 2016 gegründet und verfolgt ein striktes Abo-Modell mit konsequenter Bezahlschranke ohne Werbeanzeigen. Zuletzt hatte die in San Francisco ansässige Web-Plattform nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Kunden und über 450 Mitarbeiter.

"The Athletic" covert weltweit über 200 Sportclubs und -teams und setzt dabei auch stark auf Podcasts. Die Übernahme soll noch im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Der Zukauf soll im Verlag als selbstständige Tochter erhalten bleiben, die ihren eigenen Weg geht. Die Gründer Alex Mather und Adam Hansmann bleiben an Bord.

(APA/dpa)