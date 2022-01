Mysteriöse Ankündigung von Adele

Superstar Adele verspricht auf Twitter Vorfreude auf 2022 und - vielleicht - ein neues Musikvideo.

„Ich fühle mich bereit für 2022, da ist so viel, was kommt, ich freue mich darauf, wenn ihr es alle seht“, so weckte die britische Popsängerin Adele am Donnerstag auf Twitter Neugierde bei ihren Fans.

Dazu postete die 33-Jährige einen kurzen Videoclip, in dem der Song „Oh My God“ angespielt wird. Adele ist mit einer Art Heiligenschein und in einem Outfit mit ellbogenlangem weißem Cape zu sehen.

Anschließend wird der Songtitel eingeblendet und das Datum 12. Jänner mit einer Uhrzeit in verschiedenen Zeitzonen. Erwartet wird, dass der Superstar, der im vergangenen Jahr mit dem Album „30“ Furore gemacht hat, dann ein neues Musikvideo vorstellen wird. Was genau Adele mit „so viel“ meint, blieb jedoch zunächst geheimnisvoll, der Erfolg ist ihr aber ziemlich sicher. Erst im Herbst hat die Single „Easy on me“ für einen Streaming-Rekord gesorgt.

Erfolg und Privates

Berufliches und Privates sind bei Adele eng verbunden - immerhin verarbeitet ihr kürzliches Erfolgsalbum „30“ eine bewegte Zeit in ihrem Leben: Mit 30 trennte sie sich kurz nach der Hochzeit von ihrem Ehemann Simon Konecki, der Vater ihres neunjährigen Sohnes Angelo ist. Pünktlich zum Erscheinungsdatum letzten November hat sie diesbezüglich auch ein Aufsehen erregendes Interview bei Oprah Winfrey gegeben.

(APA/red)