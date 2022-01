Berufswahl? Glaub an Dich

Inspiration für Millennials #90. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie sehr glaubst Du an Deine Entscheidungen?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du Dein Vertrauen in Dich stärkst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie wichtig es ist, an Dich zu glauben.

Welche Ausbildung?

In Österreich musst Du mit 14 Jahren Entscheidungen treffen, die Deinen späteren Lebensweg enorm beeinflussen, denn durch die Wahl Deines Schultyps bzw. Deines Ausbildungsplatzes wird bereits ein erster, zentraler beruflicher Meilenstein gelegt.

Problematische Entscheidung

Kritiker dieses dualen Systems, die eine einheitliche Ausbildung auf europäischer Ebene forcieren, sehen durch diese Weggabelung eine Überforderung junger Menschen und ihrer Eltern. Sie stützen ihre Argumentation darauf, dass Teenager noch nicht über genügend Informationen oder Wissen verfügen und noch viele ihrer Interessen unentdeckt sind, um die richtige Entscheidung für ihre spätere berufliche Zukunft treffen zu können.

Stärken des Systems

Ich persönlich sehe im dualen Ausbildungssystem eine Stärke, da junge Menschen sowohl in berufsspezifischen Fragestellungen als auch in allgemeinbildenden Fächern eine hohe Kompetenz erlangen. Davon profitieren die Millennials, denen in den Unternehmen und in den Hohen Schulen des Landes, wie Universitäten, so alle Türen offenstehen.

Berufsentscheidung

Deine Entscheidung sollte natürlich eine wohlbedachte Entscheidung sein, die zu Deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten passt und Dir somit viele Möglichkeiten im Leben eröffnet. Daher werden Dir wahrscheinlich nahestehende Menschen gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg geben.

Regiert Geld die Welt?

Diese Empfehlungen können von einer IT-Ausbildung – weil gegenwärtig alles im Fokus der Digitalisierung steht – bis zu einer Ausbildung im Finanzbereich – ganz nach dem Motto Geld regiert die Welt – reichen.

Rat-Schläge?

Die Empfehlungen können Dir ein guter Wegweiser sein, weil Du mehr Orientierung bei den vielfältigen und damit schier unübersichtlichen beruflichen Möglichkeiten bekommst. Die gut gemeinten Rat-Schläge können sich aber – im wahrsten Sinne des Wortes – zu Schlägen entwickeln. Das passiert, wenn sie ganz und gar nicht mit Deinen allgemeinen oder beruflichen Interessen korrelieren und Du lediglich einem beruflichen Mainstream hinterherläufst, der momentan in Mode ist.

Glaub an Dich

Wichtig für Dein Leben ist damit nicht immer die Empfehlung von anderen Menschen – auch wenn sie noch so gut gemeint ist – sondern die Kunst, an Deinen Weg zu glauben und diesen für Dich zu finden. Auch wenn Dein berufliches Ziel auf den ersten Blick einem Orchideenfach zuzuordnen ist, triff trotzdem die für Dich passende Entscheidung. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie sehr glaubst Du an Deine Entscheidungen?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller