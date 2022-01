Al-Wazzan-Brüder kauften Hotel Böck in Brunn am Gebirge

Die seit Jahren geschlossene Herberge wurde samt Badesee an die MTK Group verkauft.

Haythem und Jamal Al-Wazzan haben das seit Jahren geschlossene Hotel Böck in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) laut "Gewinn" gekauft. Die beiden Brüder sind bereits Eigentümer des benachbarten Eventhotels Pyramide in Vösendorf. Das Seminarhotel Böck samt 100.000 m2 Grund und Badesee wurde dem Magazin zufolge um 15,85 Mio. Euro netto gekauft. Das Vier-Sterne-Haus mit 85 Zimmern war zuletzt im Eigentum der MTK Group des deutschen Investors Tilmar Hansen.

Derzeit arbeite man an einem neuen Gesamtkonzept für das Areal samt See, betonte Jamal Al-Wazzan laut Aussendung des Magazins vom Mittwoch: "Wir haben es gekauft, weil es sehr gut zur Pyramide passt. Es gibt viele Ideen - vom Alterswohnsitz bis zu Freizeitnutzungen." Auch ein Hotel sei nicht ausgeschlossen: "Durch Corona dauert derzeit aber alles länger. Die desolate Hotelimmobilie müssen wir jedenfalls revitalisieren oder etwas Neues darauf bauen." (APA)