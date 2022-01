Wiens beliebteste Babynamen in 2021: Emilia und Leon

Emilia ist erneut der beliebteste Mädchenname, bei den Jungen folgt auf Maximilian nun Leon.

Emilia und Leon waren im Jahr 2021 die beliebtesten Babynamen Wiens. Gefolgt von Mia und Lea sowie David und Maximilian. Letzterer war 2020 bei den Buben noch auf dem ersten Platz gelandet. Bei den Mädchen konnte Emilia die Spitzenposition des letzten Jahres verteidigen.

Insgesamt erblickten 112 Emilias das Licht der Welt, Mia und Lea folgten mit 95 und 90 Nennungen. Den Namen Leon erhielten 128 Neugeborene, die Vornamen David und Maximilian wurden an 112 bzw. 111 neue Erdenbürger vergeben. Auf den weiteren Plätzen finden sich Noah, Paul und Elias sowie Lena, Sophie und Laura.

Ph oder F; mit oder ohne H

Fasst man unterschiedliche Schreibweisen eines Namens zusammen, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Bei den Burschen nimmt dann etwa ein Name die Führung ein, der bei exakter Schreibweise nicht unter die ersten zehn kommt: Matteo - oder eben Mateo, Matheo bzw. Mattheo. In Summe heißen 149 im Vorjahr geborene Kinder so.

Ähnlich die Situation bei den Mädchen. Die Varianten von Sophia finden sich 161 Mal in der Liste, was in diesem Ranking für den ersten Platz reicht. Das war auch 2020 so. Bei den Buben waren die diversen Versionen von Alexander hingegen damals an der Spitze.

Mohamed vorne mit dabei

Besonders viele Schreibweisen werden etwa für Mohamed ausgewiesen. In der Statistik finden sich hier acht unterschiedliche Möglichkeiten. Das bedeutet den zehnten Platz in der Liste der zusammengefassten Schreibweisen, während bei der exakten Schreibung es für den ersten Namen aus der Gruppe - nämlich Muhammed - nur für Platz 30 reicht.

Als "Wiener Neugeborenes" gilt ein Baby übrigens dann, wenn dessen Mutter zum Zeitpunkt der Geburt den Hauptwohnsitz in Wien hatte. Der Geburtsort selbst spielt keine Rolle.

(APA)