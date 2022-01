Sprechender Atlas für österreichische Dialekte

Die Mundart in Österreich wird nicht weniger, aber sie ändert sich. Ein großes Forschungsprojekt bittet Dialektsprecher vors Mikrofon, zeichnet Sprachgrenzen neu und dokumentiert viele Ausdrücke, die bald aussterben.

In Westösterreich geben die Menschen lieber Auskunft über ihren Dialekt als in Ostösterreich. Das bemerken die Forscherinnen und Forscher im Projekt „Variation und Wandel dialektaler Varietäten in Österreich“, das Teil des Spezialforschungsbereichs „Deutsch in Österreich“ ist – gefördert vom Wissenschaftsfonds FWF. Sie erstellen erstmals einen österreichweiten Atlas der Dialektformen. Dazu begeben sich die Forschenden in abgelegene Orte und befragen Einheimische. „Natürlich wählen wir sehr gezielt aus, mit wem die drei- bis fünfstündigen Gespräche geführt werden“, sagt Philip Vergeiner, Germanist an der Uni Salzburg.

Optimal sind Leute, die keine Matura und einen nicht kommunikativen Beruf haben – da scheiden Kellnerinnen oder Friseure aus. Familien mit einer Landwirtschaft kommen eher infrage. „Unser Team telefoniert sich durch. Von der Ortsbäuerin oder Volksschullehrerin bekommt man oft Tipps, wer mitmachen könnte“, sagt Vergeiner. Ältere Menschen haben öfter Interesse an der Dokumentation ihrer Sprache. Junge Männer sind auch für das Mitmachen zu begeistern.

Die Generationen vergleichen