Sexuelle Übergriffe auf mehrere Frauen zu Silvester in Mailand

Am Mailänder Domplatz kam es an Silvester zu sexuellen Übergriffen.

In Mailand kam es in der Silvesternacht zu mehreren sexuellen Übergriffen durch junge Männer an Frauen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Mindestens fünf Frauen haben in Italien über sexuelle Übergriffe durch junge Männer in der Silvesternacht auf dem Mailänder Domplatz berichtet. Videoaufnahmen zeigten Gruppen von Jugendlichen, die auf die jungen Frauen losgingen. In einem Fall seien zwei junge Frauen von ihrer Gruppe von Freunden isoliert und angegriffen worden, berichteten italienische Medien am Freitag.

„Diese sehr schwerwiegenden Vorfälle wecken Erinnerungen an die Silvesternacht 2016 in Köln und anderen deutschen Städten, als Gruppen von jungen Migranten Dutzende von Mädchen und Frauen angriffen, die auf den Plätzen feierten“, sagte der Sicherheitsbeauftragte der Region Lombardei, Riccardo De Corato. Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt zu den Vorwürfen.

