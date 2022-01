Ein leises Danke, genau jetzt zu leben

Und was Stricken und Sauerteig damit zu tun haben.

So ermüdend und kräftezehrend die Pandemie auch ist: Seit ihrem Beginn danke ich – Gott, dem Universum, dem Schicksal? – immer öfter, nicht in einem anderen Jahrhundert geboren zu sein. Nicht unbedingt, weil wir dank moderner Medizin und Impftechnologie, sofern man sie nutzt, noch relativ glimpflich davonkommen. (Mit der Betonung auf relativ, im Vergleich zur Pest zum Beispiel.)

Nein, es ist der Rückzug in die eigenen vier Wände und der damit verbundene Boom aller Arten von häuslichen Aktivitäten, der mir dieses etwas andere Privileg der späten Geburt vor Augen führt: Stricken, sticken, Brot backen, einkochen. Diese Klassiker der „Pandemie-Hobbys“ sind nach wie vor höchst beliebt. Kaum ein Treffen unter Freundinnen vergeht, bei dem nicht irgendwann Sockenmuster verglichen oder Geheimrezepte für das Sauerteigbrot getauscht werden. Die Diskussion, ob nun Thermomix oder Cookit die bessere Zauber-Küchenmaschine ist, kann schon einmal die Zeit einer Fußballmatch-Hälfte in Anspruch nehmen. Wenn sie nicht gar in die Verlängerung geht.

Um diese Zeit bin ich schon längst gedanklich ausgestiegen. Mitreden fällt flach, denn die Hausfrauenqualitäten beschränken sich auf das notwendige Minimum. Auch das neu erstarkte Biedermeier hat meine Ambitionen, dies zu ändern, nicht wachsen lassen.

Deswegen finde ich mich immer öfter in der Vorstellung wieder, wie es denn gewesen wäre, 100, 200 Jahre oder noch früher geboren worden zu sein. Die Conclusio: katastrophal. Als Frau wäre es mir wohl nicht erspart geblieben, mir Strick- und Stickmuster zu Gemüte zu führen und die kostbaren freien Stunden in der Küche zu verbringen.

So also bin ich dankbar – und wechsle in einem geeigneten Moment das Thema. Schon gehört, wer in die jüngste Chat-Affäre verstrickt ist?

