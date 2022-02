Mit Abstand durch die frische Kärntner Winterluft

Gemütlich geht's auf die Piste in Bad Kleinkirchheim, verzaubernd durch den Winterwald auf der Turracher Höhe. Ferien mit Frühstückssackerl und Räuchern in der Dämmerung.

Kurz vor acht Uhr sind leise Schritte auf dem Gang zu hören. Die Mütze tief ins Gesicht gezogen, geht ein junger Mann von Tür zu Tür und hängt Stoffsackerln an die Klinken. „Die Semmeln sind da“, ruft ein Kind fröhlich aus einem der Apartments, öffnet die Tür und schnappt sich die Tasche. Drinnen duftet es bereits nach frisch aufgebrühtem Kaffee, dazu gibt es Bergbauernbutter, Frischkäse und Zirbengelee vom Biobauern unten im Ort. Vor dem Fenster taucht die Morgensonne die verschneiten Nockberge von Bad Kleinkirchheim in ein orangefarbenes Licht, einige Frühaufsteher ziehen bereits mit Schlitten, Kind und Kegel vorbei, wenig weiter nimmt die Sesselbahn langsam Fahrt auf. Auch das junge Paar aus der Ferienwohnung Nr. 114 des Landal Park holt seine Ausrüstung aus dem Skikeller, spaziert die wenigen Meter zur Piste und schwebt auf die Maibrunn-Alm.

Viel Platz vor der Hütte

Ein Winterurlaub ist in diesem Jahr endlich wieder möglich. „Besonders gefragt sind Ferienwohnungen, in denen sich die Gäste selbst versorgen können“, meint Susanne Paus vom Landal Park in Bad Kleinkirchheim. Direkt an der Piste bieten hier zehn Chalets und 72 Apartments ein privates Zuhause auf Zeit. Skifahrer begeben sich direkt vor Chalet Nummer 409 auf die Piste und erreichen gleich die mehr als 100 Pistenkilometer der Ski- und Thermalregion in den Nockbergen. Abends wird in der gut ausgestatteten Küche gekocht oder ein Raclette-Grill an der Rezeption ausgeliehen. „Viele Familien machen auch zum Mittagessen einen kurzen Abstecher zur Ferienwohnung“, erzählt Paus. Doch manchmal geht's auch zu einer Hütte: „Nahezu überall wurden die Außenbereiche erweitert, sodass man bei sonnigem Wetter auch draußen essen kann.“