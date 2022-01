Marco Rossis Meilenstein auf Eis

Als achter Österreicher debütierte Marco Rossi in der NHL. Nach langer Leidenszeit ist der Vorarlberger, 20, voll auf Kurs zu der Karriere, die ihm schon früh prophezeit wurde.

Boston. Ein Kindheitstraum hat sich für Marco Rossi am Dreikönigstag erfüllt. Als erst achter Österreicher ging der Vorarlberger in der National Hockey League aufs Eis und durfte sich nicht nur über sein Debüt, sondern auch einen 3:2-Sieg bei den Boston Bruins freuen. „Seitdem ich Eishockey spiele, war es immer mein Traum, dass ich eines Tages in der NHL spiele“, frohlockte der 20-Jährige. „Der ganze Tag vor dem Spiel war sehr aufregend. Es fühlt sich sehr gut an das erste Spiel gespielt zu haben.“

Am Sonntag hatte Rossi von Wild-Coach Dean Evason von seiner Nominierung erfahren, nach einigen Ausfällen und zuletzt fünf Niederlagen in Folge wurden er und Sturm-Partner Matt Boldy vom Farmteam Iowa Wild hochgezogen. In der zweitklassigen AHL hatte der Center mit 23 Punkten und sieben Toren aufzeigt. Umgehend informierte Rossi seine Eltern Claudia und Michael, ein Ex-VEU-Crack, die erst am Tag zuvor vom Weihnachtsbesuch zurück nach Österreich gekehrt waren, und sich nun sofort wieder ins Flugzeug setzten. „Es ist sehr schön, dass sie da sind, weil sie wirklich alles gemacht haben, seit ich ein kleines Kind war.“