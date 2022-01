Österreich sucht RTL-Team für Olympia

Adelboden ist die letzte Chance, sich zu präsentieren. Nur Manuel Feller ist gesetzt.

Die alte Stärke ist noch nicht in Sicht, doch der Riesentorlauf hat Österreich in diesem Winter wieder Hoffnung gemacht. Ausgerechnet Manuel Feller, der schon darüber nachgedacht hatte, die Kerndisziplin ganz sein zu lassen, fuhr in Val-d'Isère und Alta Badia zweimal nacheinander als Dritter auf das Stockerl. Der Tiroler ist damit auch ein Fixstarter für die Olympischen Spiele. Roland Leitinger, der als Sölden-Zweiter einen weiteren Podestplatz eingefahren hat, ist nach einem Kreuzbandriss keine Option. Raphael Haaser, Zweiter im Super G von Bormio, fehlt nach einem positiven Corona-Test.

Um die Startplätze für Peking wird am Samstag (10.30/13.30 Uhr, live ORF1) in Adelboden gefahren, der Klassiker auf dem Chuenisbärgli ist zugleich der letzte Bewerb vor Olympia. „Dass wir mit drei Podestplätzen im Riesentorlauf dastehen, obwohl uns mit Leitinger derjenige fehlt, der damit angefangen hat, macht mich schon sehr glücklich“, sagte Männer-Rennsportleiter Andreas Puelacher und zog damit im Vorfeld eine zufriedene Zwischenbilanz. „Wir kommen langsam, Schritt für Schritt hin.“

Potenzial angedeutet

Die weiteren Kandidaten für Peking sind Patrick Feurstein und Stefan Brennsteiner, die punktuell gute Leistungen (Vierter Alta Badia I bzw. Siebenter Alta Badia II) bestätigen müssen. Bei Marco Schwarz ist nach der Sprunggelenksverletzung nach wie vor Geduld gefragt. Im Riesentorlauf klassierte sich der Kärntner heuer noch nicht in den Top Ten, als WM-Bronze-Gewinner von Cortina 2021 sowie als Kombinationsweltmeister hat er aber nichtsdestoweniger gute Karten.

Noch zwei Riesentorläufe fahren die Ski-Damen vor Olympia, den Auftakt macht am Samstag (9.30/12.30 Uhr, live, ORF1) Kranjska Gora.

(APA)