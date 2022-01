Party an Bord eines Flugzeugs nach Cancún erzürnt Trudeau

Eine Reisegruppe missachtete auf einem Flug nach Mexiko Sicherheits- und Pandemievorschriften, nun drohen deftige Geldstrafen.

Ottawa. Eine Reisegruppe aus der kanadischen Provinz Québec glaubte, schon auf dem Weg nach Mexiko ihr Charterflugzeug zum Partyraum machen zu müssen. Sie missachtete zudem die Pandemievorschriften. Nun sitzen einige Teilnehmer in Mexiko fest, mehrere Fluggesellschaften weigerten sich, sie nach Montreal zurückzufliegen. In Kanada drohen ihnen Tausende Dollar Geldstrafen. Premier Justin Trudeau ist über das Verhalten seiner Landsleute empört.

Seit einigen Tagen ist der Partyflug nach Cancún und das wilde Verhalten der Flugpassagiere Gesprächsthema in Kanada. Die Partygänger verstießen offenbar nicht nur gegen mehrere Vorschriften für die Sicherheit des Flugverkehrs. Für die in kanadischen Medien als „Influencer“ und „Reality-Show“-Teilnehmer beschriebenen Leute jüngeren Alters gehörte es auch zum „guten Ton“, jede Dummheit in Videos auf sozialen Medien zu verbreiten, auf dass alle Welt mitbekäme, was sie so trieben.