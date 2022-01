Weihnachten im Quarantänehotel

Die Einreise-Posse des Tennisspielers Novak Djoković wirft viele Fragen auf. Ob alle am Montag bei der Anhörung vor Gericht restlos geklärt werden, bleibt offen.

Melbourne. Die Einreise-Posse um Novak Djoković überstrahlt die Vorbereitung auf die Australian Open. Der offenkundig ungeimpfte Weltranglistenerste aus Serbien geht gegen die Ungültigkeit seines Visums in Australien vor – am Montag soll eine Entscheidung fallen. Ein Blick auf das große Ganze.

1. Wirbel um die Ausnahmegenehmigung: Mit welcher Begründung erhielt sie Djoković?

Der Serbe will bei den Australian Open spielen, obwohl er offenbar ungeimpft ist. Weil eine doppelte Impfung vor der Einreise nach Australien erforderlich ist, erwirkte er eine medizinische Ausnahmegenehmigung. Diese ist umstritten, zumal der 34-Jährige nicht offengelegt hat, mit welcher Begründung sie überhaupt erteilt wurde. Nur eine „Handvoll“ Spieler habe eine erhalten, argumentiert Turnierchef Craig Tiley. Gegen zwei weitere Spieler wird bereits ermittelt.

2. Djoković hatte doch ein Visum – galt die Ausnahmegenehmigung nicht für die Einreise?

Bei der Einreise stellten die Grenzschützer auf dem Flughafen Melbourne fest, dass das Visum des Serben ungültig ist. Djoković habe keine ausreichenden Belege vorgelegt, die ihn zur Einreise berechtigen, hieß es. Darum sollte er umgehend „abgeschoben“ werden. Die Ausnahmegenehmigung gilt nur für das Turnier. Er erwirkte Aufschub bis Montag, dann erfolgt seine Anhörung. Die Instanzen könnten jedoch bis zum High Court reichen.

3. Gibt es keine Impfpflicht für Tennisprofis? Wie reagiert die Profitour ATP darauf?

Nein, ob eine Impfpflicht besteht, obliegt zuständigen Behörden am Ort des Turnier-Ausrichters. Bei den Australian Open ist die Impfung erstmals bei einer Top-Veranstaltung Pflicht. Beim bisher letzten Grand Slam, den US Open in New York, mussten die Spielerinnen und Spieler noch keine Impfung nachweisen. Nach Angaben der Damen-Tour WTA und der Herren-Tour ATP sei ein „Großteil“ der Profis geimpft.

4. Warum ließ sich der Veranstalter der Australian Open auf diese Diskussion überhaupt ein?

Der Tennisstar ist Titelverteidiger und Rekordsieger in Melbourne. Mit seinem zehnten Triumph könnte er den 21. Grand Slam gewinnen – das wäre eine neue Bestmarke, er wäre dann die Nr. 1 in diesem Ranking. Der streitbare Branchenprimus ist Zuschauermagnet und Quotengarant im TV.

5. Wieso beschweren sich Serbien und Familie partout über australische Gesetze und Hotel?

Er hielt sich im Park-Hotel im Melbourner Stadtteil Carlton auf, in dem auch abgelehnte Asylbewerber untergebracht sind. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić setzte sich dafür ein, Djoković den Umzug in ein gemietetes Haus zu erlauben – es war schließlich die orthodoxe Weihnachtszeit. Die Anklage seiner Eltern, man würde ihn wie einen „Gefangenen“ halten, entgegnete Australiens Innenministerium prompt: Er könne jederzeit das Land verlassen.

Auch andere Profis wie Sebastian Korda, der bei seiner Ankunft positiv auf Corona getestet wurde, sind in Hotel-Quarantäne. Der Amerikaner bedankte sich beim Tennisverband für die Ausstattung seines Zimmers.

6. Wer profitiert davon, müsste Djoković abreisen und dadurch den Grand Slam verpassen?

Beim Turnier würde sich das Favoritenfeld neu sortieren, mit Olympiasieger Alexander Zverev und dem Russen Daniil Medwedew an der Spitze. Auch Rafael Nadal und Roger Federer könnte das Aus des Serben klammheimlich freuen. Sie wären dann weiterhin mit ihrem Dauerrivalen im Besitz der Rekordmarke. Nadal zeigte zudem nur beschränkt Mitleid mit der Situation des Serben: „Auf gewisse Weise tut es mir für ihn leid. Aber gleichzeitig kannte er die Bedingungen seit Monaten. Ich hatte Covid, ich bin zweimal geimpft. Wenn du das machst, hast du kein Problem, hier und überall auf der Welt zu spielen.“ (red)

