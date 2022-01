Klarna im Unwetter auf hoher See?

(c) Ute Grabowsky / dpa / picturedesk (Ute Grabowsky)

Klarna verdient an vergesslichen Kunden.

Der schwedische Internetdienst Klarna kämpft seit seiner globalen Expansion an mehreren Fronten. Eine US-Behörde ermittelt, weil sich viele Bürger verschuldet haben.

Stockholm. Kaufe jetzt – bezahle später. Und wer sich übernimmt oder das Zahlen dann vergisst, den erwarten saftige Gebühren. Dies ist die Grundgeschäftsidee des schwedischen Internetbezahldienstes Klarna – neben ordentlichen Verkäufergebühren für den Dienst. Die Idee basiert auf Vergesslichkeit und nicht ausreichend gedecktem Kaufrausch, also menschlichen Schwächen, so ein Mitarbeiter aus dem höheren Klarna-Management gegenüber der „Presse“. Längst ist die einst kleine Firma, der zuerst Schweden zu Füßen lag, weltweit expandiert. Doch die Bilderbuchgeschichte bekommt Risse. Klarna habe derzeit an mehreren Fronten Probleme, berichten schwedische Medien.