7405 Neuinfektionen und 14 Tote

In den vergangenen 24 Stunden wurden 7405 Personen in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet.

Nicht nur die Spitalszahlen, auch die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen gehen leicht zurück. Derzeit werden 920 Covid-19-Erkrankte in den Krankenhäusern behandelt, 271 davon intensivmedizinisch. 14 Menschen sind seit gestern verstorben.

Zum dritten Tag in Folge geht die Zahl der Neuinfektionen vom Wochen-Höchstwert am Mittwoch zurück. Heute melden die Ministerien 7405 neue Fälle. Vor einer Woche, am Neujahrstag, waren es mit 3608 etwa halb so viele. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage steigt damit weiter auf 6700 an. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern liegt nun erstmals seit Anfang Dezember wieder über 500 - bei 525,1 um genau zu sein.

Die Situation in den Krankenhäusern ist nach wie vor angespannt, auch wenn die Zahl der Corona-Patienten und -Patientinnen leicht zurück gehen. Derzeit sind österreichweit 920 Erkrankte hospitalisiert. Das sind um 9 weniger als am Vortag. 271 Schwerkranke benötigen eine intensivmedizinische Betreuung.

Seit gestern sind 14 Menschen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche gab es 95 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie waren bereits 13.844 Todesopfer zu beklagen.

Die meisten Neuinfektionen gab es am Samstag mit 1960 in Wien, die höchste Inzidenz hingegen in Salzburg mit 1085,4. Nur in Tirol ist die Inzidenz mit 982,2 ähnlich hoch. Danach folgt Wien mit einer Inzidenz von 676,9, Vorarlberg mit 481,7, Oberösterreich mit 394,9, Niederösterreich mit 388,6, Kärnten mit 314, die Steiermark mit 280,1 und das Burgenland mit 231,4.

Derzeit haben 70,7 Prozent der Bevölkerung in Österreich einen gültigen Impfschutz.

(red.)