Corona-Demo marschiert Ring entlang

Bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kommt es nach dem Einsatz von Pyrotechnik zu Personenkontrollen.

Am Samstag haben neuerlich Gegner der Corona-Maßnahmen in der Wiener Innenstadt protestiert. Am frühen Nachmittag versammelten sich einige tausend Teilnehmer am Heldenplatz und am daneben liegenden Maria-Theresien-Platz. Zu gröberen Zwischenfällen kam es laut Polizei vorerst nicht. Gegen 15 Uhr startete ein Marsch um den Ring, allerdings wurde der Demozug bereits kurz nach dem Start bei der Oper angehalten.

Die Polizei hatte bei einzelnen Teilnehmern in den vorderen Reihen pyrotechnische Gegenstände und andere gefährliche Utensilien beobachtet. Diese Personen mussten nun kontrolliert werden, wie es seitens der Polizei hieß. Danach konnte der Zug weitergehen. „Der Demonstrationszug setzt sich wieder in Bewegung“, twitterte die Polizei gegen 15.30 Uhr.

Die Demonstranten waren mit den üblichen Schildern - unter anderem gegen den geplanten „Impfzwang“ - ausgestattet. Für den akustischen Protest nutzten sie etwa Kuhglocken, Tröten und Pfeifen.

Die Polizei rechnete mit temporären Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt. Im Einsatz standen über 1.000 Beamte, darunter auch Polizisten aus anderen Bundesländern. Eine Teilnehmerzahl hatte die Polizei noch nicht.

