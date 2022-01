Auf den Spuren der Helden Homers

Wer an Archäologie denkt, kommt nicht um Heinrich Schliemann und seinen hemdsärmeligen Furor bei der Suche nach dem antiken Troja herum. Die Wissenschaft hat Zweifel. Hat das Marketinggenie getrickst?

Reiche Männer behängen ihre meist jüngeren Frauen gerne mit Juwelen. Sophia, die griechische Ehefrau von Heinrich Schliemann, trug gar einen jahrtausendealten Schmuck auf Stirn und Dekolleté. Ihr Porträt, 1873 der Weltpresse präsentiert, wurde unter dem Titel „Schatz des Priamos“ weltbekannt. Gehörte der Schmuck einst Helena, der Frau, die nach Homer durch ihre Schönheit die antike Männerwelt betörte und so den Trojanischen Krieg auslöste? Denn er, so Schliemann, war der Entdecker von Troja. Und ein außerordentliches Marketinggenie, wie wir heute wissen. Auch ein Betrüger?

Der Selfmade-Millionär. Spektakulär wie ein Filmdrehbuch war das Leben dieses selbsternannten Archäologen mit einer Gabe zur Selbstheroisierung. Eine neue Biografie, von Frank Vorpahl, widmet den ersten vierzig abenteuerlichen Jahren des Selfmademan aus Mecklenburg viel Raum – eine spannende Lektüre. Jahrzehntelang hetzte er durch die ganze Welt, Mitte der Vierzig hatte er zwar immer noch riesige Bildungslücken, die an seinem Selbstbewusstsein nagten, war aber steinreich, durch Bankgeschäfte im Goldrauschfieber Kaliforniens, Spekulationen auf Schießpulver im Krimkrieg, durch eine erste Ehe mit einer wohlhabenden Russin.



Für Ausgrabungen interessierte er sich bis 1867 nicht, auch wenn er später von seiner jugendlichen Homer-Leidenschaft schwadronierte. Das gehörte zu seinen Fakes. Doch damals waren die Antikenschwärmer des Historismus wie elektrisiert von dem Buch eines Griechen, Georgios Nicolaides, der behauptete, Homers „Ilias“ beruhe auf Fakten und das antike Troja liege, unter Schutt begraben, an den Dardanellen. Kaum ein halbes Jahr später machte sich Schliemann auf zu den antiken Stätten und suchte das Gespräch mit den dort arbeitenden Archäologen. Er „fand“, mit einem populären englischen Reiseführer in der Hand, „ohne Zweifel“ Spuren des herumirrenden homerischen Odysseus, sogar die Höhle des Zyklopen Polyphem und den Ort, an dem Odysseus nackt wie Gott ihn erschuf aus dem Meer stieg und die Wäsche waschende Nausikaa erschreckte.