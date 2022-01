Schwedens Kronprinzessin Victoria erneut corona-positiv

(c) GETTY IMAGES

Nach ihren Eltern, dem schwedischen Königspaar Carl Gustaf und Silvia, ist nun auch Kronprinzessin Viktoria erneut positiv auf das Virus getestet worden.

Schwedens Kronprinzessin Victoria ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Die Kronprinzessin, die vollständig geimpft ist, hat Erkältungssymptome, ist aber ansonsten wohlauf“, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung des Königshauses. Demnach befinden sich die 45-Jährige und ihre Familie zu Hause in Isolation.

Die dreifach geimpften Eltern Victorias, König Carl XVI Gustaf und Königin Silvia, waren am Montag positiv getestet worden. Victoria und ihr Ehemann Prinz Daniel waren im März 2021 bereits einmal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihren Bruder Prinz Carl Philip und dessen Frau Prinzessin Sofia hat es bereits im November 2020 erwischt

Schweden hatte in der Anfangsphase der Corona-Pandemie einen lockereren Weg eingeschlagen als die meisten anderen europäischen Länder und war dafür auch kritisiert worden. In dem Land mit 10,4 Millionen Einwohnern starben bisher rund 15.300 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Mehr als 1,4 Millionen Menschen infizierten sich.

(APA/red)