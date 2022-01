Leipzig gewinnt, Kalajdžić gibt Comeback

Der Vizemeister besiegte Mainz 4:1 und machte im Champions-League-Rennen Boden gut.

Leipzig. Ein erster Befreiungsschlag gelang RB Leipzig zum Start der Rückrunde. Der nur auf Rang zehn liegende Vizemeister gewann gegen Mainz mit 4:1 – der zweite Sieg in den jüngsten sieben Partien. André Silva (21./Elfer, 61.), Dominik Szoboszlai (47.) und Christopher Nkunku (58.) bzw. Lee Jae-Sung (57.) erzielten die Treffer. Im Champions–League-Rennen machte Leipzig Boden gut, denn Leverkusen und Union Berlin trennten sich im Duell 2:2 und auch Freiburg Punkte (2:2 gegen Bielfeld).

Saša Kalajdžić gab bei Stuttgart sein Comeback nach langwieriger Schulterverletzung, das dürfte auch ÖFB-Teamchef Franco Foda freuen. Der erste Bundesliga-Einsatz seit Ende August endete für den Stürmer mit einem 0:0 bei Schlusslicht Fürth. Michael Gregortisch brachte Augsburg bei Hoffenheim in Führung (5.), am Ende aber stand ein 1:3.

Am Freitag hatte Bayern München den Frühjahrsauftakt verpatzt.

18. Runde: Bayern (Sabitzer) – Gladbach (Lainer bis 78./Tor) 1:2, Leipzig – Mainz (Onisiwo bis 82.) 4:1, Leverkusen – Union Berlin (Trimmel bis 77.) 2:2, Freiburg (Lienhart) – Bielefeld (Schöpf, Wimmer) 2:2, Hoffenheim (Posch, Baumgartner) – Augsburg (Gregoritsch bis 60./Tor) 3:1, Fürth – Stuttgart (Kalajdžić ) 0:0.

Tabelle: Bayern (43) vor Dortmund (34/17).

(red)