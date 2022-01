Präsident will Aufstand ersticken

In Kasachstans größter Stadt Almaty fielen erneut Schüsse. Ex-Premier Massimow wurde verhaftet.

Kasachstans Präsident Kassym-Jomart Tokajew setzt alles daran, die Lage in seinem Land wieder unter Kontrolle zu bringen. Zwar hatte er bereits die Niederschlagung der teils gewaltsamen Proteste gegen sein Regime verkündet. Doch die Ausschreitungen gehen offenbar weiter. Das Online-Portal Vlast.kz berichtete, dass in der Nacht auf Samstag an mindestens zwei Plätzen der Wirtschaftsmetropole Almaty Schüsse gefallen seien. Auch Explosionen wurden gemeldet. Augenzeugen berichteten laut Vlast.kz von einem brennenden Auto. Sicherheitskräfte patrouillierten in gepanzerten Fahrzeugen durch die Stadt.



Informationen unabhängiger Quellen dringen derzeit nur spärlich aus Kasachstan ins Ausland. Das Internet war zumindest zeitweise abgeschaltet. Ausländer werden derzeit nicht in die Ex-Sowjetrepublik gelassen.