Die Ski-Stars und ihr Wochenende zum Vergessen

Liensberger und Shiffrin mit seltenen Einfädlern in Kranjska Gora. Vlhová vor Kugelgewinn.

Kranjska Gora. Petra Vlhová hat bereits mehr als eine Hand an der Slalom-Kugel. Die Slowakin holte in Kranjska Gora im sechsten Slalom der Saison den fünften Sieg und könnte die Disziplinenwertung am Dienstag beim Nachtslalom in Schladming (Ersatz für Flachau) fixieren. Am Sonntag fing Vlhová die ewige Zweite und Halbzeitführende Wendy Holdener noch ab. Beste ÖSV-Dame: Katharina Truppe als Siebente.

Vor allem Holdener baute eine bittere Serie aus. Die Schweizerin war in ihrem 100. Weltcup-Slalom als Führende ins Finale gestartet, am Ende verpasste sie den Premierenerfolg in ihrer Paradedisziplin einmal mehr knapp – dieses Mal um 0,23 Sekunden. Zum 14. Mal hieß es nur Platz zwei, es war ihr insgesamt bereits 29. Stockerlplatz im Slalom.

Verhängnisvolle Haarnadel

Mikaela Shiffrin hatte es bei ihren vergangenen 56 Slalom-Antritten schier unfassbare 52-mal aufs Stockerl geschafft. In Kranjska Gora aber fand die Siegerehrung ohne die US-Amerikanerin statt. Eine Haarnadel im zweiten Durchgang, gesteckt von ÖSV-Slalomcoach Hannes Zöchling, wurde Shiffrin zum Verhängnis, sie leistete sich einen seltenen Einfädler. Ihr zuvor letzter Ausfall in einem Weltcupslalom war vier Jahre zurückgelegen (Lenzerheide im Jänner 2018).

Auch Katharina Liensberger, nach dem ersten Lauf auf Platz fünf, fädelte im Finale ein. Schon am Vortag hatte sie im Riesentorlauf die Final-Qualifikation verpasst. „Es wollte nicht sein.“ Zweifel an ihrer Form hat die Vorarlbergerin, die zuvor zweimal in Folge aufs Slalom-Podest gefahren war, keine. „Ich weiß, dass ich schnell sein kann, wenn ich wirklich an mein Limit gehe.“ (red.)

Slalom Kranjska Gora

1. Petra Vlhová (SVK) 1:44,29 Min.

2. Wendy Holdener (SUI) +0,23 Sek.

3. Anna Swenn-Larsson (SWE) +1,06

Weiters: 4. Dürr (GER) +1,29 5. Bucik (SLO) +1,65 7. Truppe +2,46 8. Gallhuber +2,50 11. Huber +2,74 17. Sporer +3,14 19. Mair (je AUT) +3,31. Gesamtweltcup: 1. Shiffrin 866 2. Vlhová 831.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2022)