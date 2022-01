Wie sollen die Covid-Maßnahmen kontrolliert werden?

Ab Dienstag soll die Maskenpflicht auch im Freien gelten und die Einhaltung der 2-G-Regel im Handel strenger kontrolliert werden. Wie genau soll dies geschehen?

Um die Ausbreitung der Virusvariante Omikron einzudämmen, hat die Regierung teilweise verschärfte Maßnahmen angekündigt. Ab dem morgigen Dienstag, 11. Jänner, soll auch im Freien eine FFP2-Maske getragen werden. Und zwar „überall dort, wo der empfohlene Mindestabstand von zwei Metern zu haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden kann“, wie in den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums festgehalten wird. Ausgenommen sind Situationen, „wo der Mindestabstand von zwei Metern nur kurzzeitig unterschritten wird, wie z.B. beim bloßen 'Vorbeigehen' am Gehsteig etc.", wie es heißt.

Außerdem soll im Handel strenger kontrolliert werden. Denn für Ungeimpfte gelten nach wie vor Ausgangsbeschränkungen, zur Stunde werden sie im Hauptausschuss im Nationalrat behandelt. Zu Geschäften abseits des täglichen Bedarfs haben sie demnach keinen Zutritt. An konkreten „Interaktionspunkten“, etwa direkt am Eingang oder spätestens beim Bezahlen an der Kasse, muss der 2-G-Nachweis - also die Bestätigung, entweder gegen Corona geimpft oder davon genesen zu sein - vorgezeigt werden.

Welche Strafen bei Verstoß konkret drohen, ist noch nicht bekannt. Die Rede ist etwa von temporären Betretungsverboten oder von Geldstrafen, deren Höhe aber noch nicht näher definiert wurde. Details will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montagvormittag in einer Pressekonferenz bekannt geben.

(Red.)