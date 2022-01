10.804 Corona-Neuinfektionen und sieben Todesfälle

Für einen Montag melden die Ministerien heute besonders viele Neuinfektionen: 10.804. In den Spitälern werden derzeit 935 Corona-Patienten behandelt, 264 davon auf Intensivstationen. Seit gestern sind sieben Menschen verstorben.

Historisch war die Zahl der täglichen Neuinfektionen am Beginn der Woche meist niedriger. Heute melden die Ministerien mit 10.804 neuen Fällen einen für einen Montag sehr hohen Wert. Mehr als 10.000 Neuinfektionen an einem Montag gab es bisher nur am 15. und 22. November des Vorjahres. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage klettert damit auf 8771. Die österreichweite Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern steigt auf 687,3.

In den Krankenhäusern werden heute um 24 Corona-Patienten mehr behandelt. Insgesamt sind österreichweit 935 an Covid-19 Erkrankte hospitalisiert, 264 sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Das sind um zwei mehr als am Vortag.

Seit gestern sind sieben Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Im Laufe der Pandemie gab es in Österreich bereits 13.855 Todesopfer. Allein 96 verstarben in den vergangenen sieben Tagen.

Positiv-Rate bei zwei Prozent

Von Sonntag auf Montag wurden insgesamt 634.778 Tests gemacht. Der Großteil, nämlich 539.085, waren aussagekräftige PCR-Tests. Die meisten PCR-Tests, nämlich fast 30 Prozent bzw. 157.954, wurden in Wien gemacht. Die Positiv-Rate der PCR-Tests in Österreich beträgt bereits zwei Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche mit 1,9 Prozent.

Somit stieg die Zahl der aktiven Fälle weiter kräftig an. Am Montag laborierten 77.047 Menschen an einer SARS-CoV-Infektion. Das sind um 7290 mehr als am Tag zuvor. Vor einer Woche, am 3. Jänner waren es noch 34.330 aktive Fälle.

Höchste Inzidenzen in Salzburg und Tirol

Die meisten Neuinfektionen wurden mit 3340 in Wien registriert. Etwa halb so viele gab es in Niederösterreich mit 1573, in Tirol mit 1512 und in Oberösterreich mit 1488. In Salzburg waren es 1222 Neuinfektionen, in der Steiermark 650 und in Kärnten und Vorarlberg je 441. Im Burgenland waren es 137 neue Fälle.

Die höchsten Inzidenzen gibt es in Salzburg (1409,8) und Tirol (1220,9). Nah an der 1000er-Grenze ist mittlerweile auch Wien mit einer Inzidenz von 919. In Vorarlberg liegt die Inzidenz bei 628,7, in Oberösterreich bei 524,3, in Niederösterreich bei 508,7, in Kärnten bei 394,1, in der Steiermark bei 366 und im Burgenland bei 279.

Mit heutigem Stand haben 70,8% Prozent der Menschen in Österreich einen gültigen Impfschutz.

(red./APA)